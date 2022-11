13 Der Messeherbst dauert noch bis Sonntag, 20. November. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Donnerstag, 17. November, hat der Messeherbst auf dem Gelände beim Stuttgarter Flughafen begonnen. Zum Auftakt eröffneten die Spielemesse, die Kreativ, die Familie & Heim sowie die Eat & Style. Am Freitag kommen die Haustier-Messe Animal, die Veggie & Frei von, die Mineralien Fossilien Schmuck sowie die Blasorchester-Messe Brawo hinzu. Letztere feiert in diesem Jahr Premiere.

Der Messeherbst dauert bis Sonntag, 20. November, und findet in acht Hallen statt. Geöffnet ist wochentags von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 9 bis 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es unter www.stuttgarter-messeherbst.de.

Tickets sind online günstiger und kosten inklusive VVS am Wochenende 17 Euro und werktags 15 Euro. Mittagstickets sind ab 14 Uhr gültig und für 12 Euro am Wochenende beziehungsweise neun Euro an Werktagen erhältlich. Kinder bis einschließlich 15 Jahre können den Stuttgarter Messeherbst kostenlos besuchen. Alle parallel stattfindenden Messen können mit einem Ticket besucht werden.