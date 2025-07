Messe Stuttgart in Echterdingen: Brand greift von Paletten auf Container über – Ursache und Schaden unklar

Messe Stuttgart in Echterdingen

Die Feuerwehr musste am Mittwoch in Echterdingen (Kreis Esslingen) Paletten und Container löschen, die an der Messe brannten. Das Feuer war offenbar extrem heiß.











(Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu Messe Stuttgart in Echterdingen (Kreis Esslingen) ausrücken, weil mehrere Paletten aus unklaren Gründen feuer gefangen hatten. Nach Angaben der Polizei brannte das Feuer so heiß, dass die Flammen auf die Stahlummantelung eines Containerbaus übergriffen.

Demnach war das Feuer gegen 17.15 Uhr in der Nähe von Halle 9 ausgebrochen. Durch die große Hitze griffen die Flammen auch auf die Container über, dadurch fingen auch Geräte und Arbeitsmittel in den Containern an zu brennen.

Ein Mitarbeiter hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer daraufhin löschen. Wie hoch der entstandenen Schaden ausfällt, ist noch nicht klar. Verletzt wurde den bisherigen Informationen zufolge niemand.