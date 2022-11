25 Cosplayer und Fantasie-Fans in ihrem Element. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wenn die öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Weg zur Stuttgarter Messe voller Stormtrooper, Superhelden und Manga-Charaktere sind, dann ist in Stuttgart wieder Comic-Con-Zeit. In zwei Messehallen findet dieses Wochenende die Messe für Cosplayer und Fantasie-Fans statt. Die meisten Besucher kommen dabei verkleidet als ihre Lieblingscharaktere aus Serien, Filmen oder Computerspielen.

Und dabei wird es schnell auffällig und bunt: Von knappen Mangakostümen bis zu ausladende Roben mit Perücken, die an die Mode der Renaissance erinnern. Von wolverinehaften Klauen über Ganzkörperanzüge, leuchtende Katzenaugen und spitze Elfenohren bis hin zu aufwendigsten Full Face Make-ups ist hier nahezu alles dabei, was die kreative Verkleidungskiste hergibt.

Viel Arbeit in die Kostüme gesteckt

„Ich habe für dieses Kostüm zwei Wochen gebraucht“, erzählt Nina, die als Officer Judy Hopps aus dem Film Zoomania verkleidet ist. Sie ist heute zusammen mit ihren Freunden Martin und Rina auf die Comic Con gekommen. „Ich habe mich recht spontan für mein Kostüm entschieden“, erzählt Rina, die als Mina Ashido aus der Manga-Serie „My Hero Academia“ verkleidet ist. Rund 90 Minuten habe Sie gebraucht, um sich komplett zu verwandeln, berichtet sie. Nun schlendert sie mit ihren Freunden durch die Messehalle, wo die drei die Vielfalt der ausstellenden Künstler sehen möchten.

Eine dieser Künstlerinnen ist die 33-jährige Illustratorin Maria Schmidt. Seit fünf Jahren ist sie beruflich im Animationsbereich tätig. Auf der Comic Con stellt sie ihre Arbeiten, die sie als Cartoons beschreibt, erstmals aus. Das Verkaufen der Zeichnungen ist dabei nicht ihr oberstes Ziel, sondern vielmehr „Leute treffen“, wie sie erzählt. Ein paar Stände weiter geht es auch Juliet May aus Wien so. Für sie und ihre Romanreihe „Askeria“, die sie im Selbstverlag publiziert, ist es der zweite Besuch auf dem Stuttgarter Messegelände. „Ich freue mich besonders darauf, mich zu vernetzen. Aber natürlich auch Leseproben zu verteilen und meine Bücher bekannt zu machen“, so die Autorin.

Lange Schlangen bei den Stars

Bekannt sind die Stars eine Halle weiter bereits. In Halle drei können die Besucher Autogramme und Fotos mit beliebten Serien- und Filmstars kaufen. 130 Euro kostet beispielsweise eine Fotosession mit Schauspieler Mads Mikkelsen. Eine Besucherin aus der Nähe von Karlsruhe, die sich als eine Zauberschülerin aus Harry Potter verkleidet hat, hat sich für ein Foto mit Natalia Rena entschieden: „Weil sie auch eine Hufflepuff ist“, sagt sie in Anlehnung an Tenas Rolle als Nymphadora Tonks in den Harry-Potter-Filmen. Bis sie zu diesem Foto kommt, muss sie sich aber erst mit ihren Freunden – alle ebenfalls als Zauberschüler kostümiert – in eine lange Schlange einreihen „obwohl ich das schon online gekauft habe, muss man das hier jetzt einlösen“ sagt sie nicht ohne Missmut.

Die Laune verderben, lassen sich die Freunde davon allerdings nicht. Dafür ist die Stimmung unter den Messebesuchern aber auch viel zu ausgelassen und fröhlich. „Es ist einfach schön, zu sehen und gesehen zu werden. Das ist heute das Beste“, sagt eine junge Frau, die sich als Ygritte aus der Erfolgsserie Game of Thrones verkleidet hat. Und einer ihrer Freunde, der als Flip aus dem Film Schlummerland auf der Comic Con ist, ergänzt: „Ich freue mich darauf, hier heute viele Freunde zu treffen“. Und so erscheint die Comic Con am Ende weniger wie eine Messe, sondern, wie es ein Besucher treffend formuliert: „Wie ein großes Familientreffen, nur ohne nervige Verwandte“.