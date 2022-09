1 Auch Niko Rittenau, veganer Koch aus Kärnten, war zu Gast. Foto: Ingrid Sachsenmaier

Bei der Verbrauchermesse Veggienale in Fellbach ist das Thema Nachhaltigkeit unter ganz verschiedenen Aspekten beleuchtet worden. Im Ländle hatte das Event Premiere.















Schmecken, riechen, tasten, fühlen, anprobieren, Neues entdecken, sich informieren, zuhören und einkaufen. Am Wochenende konnte man das bei der Veggienale in der Fellbacher Schwabenlandhalle ausführlich. Zum ersten Mal ist dort am Samstag und Sonntag diese Messe aufgeschlagen. Die Veranstaltung an sich, die sich dem Thema Nachhaltigkeit in seiner ganzen Vielfalt zu widmen versucht, gibt es seit 2015. Ihr Debüt hatte sie damals in Köln. Seitdem wird die Veggienale in verschiedenen Städten regelmäßig angeboten. In Fellbach war Veranstalter Daniel Sechert mit der Firma „Ecoventa“ nun zum ersten Mal. Die Premiere scheint gelungen.