Messe bietet Tipps – Wohin ins Ausland nach dem Schulabschluss?

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) lädt am Samstag, 18. Oktober zu einer Info-Messe, in der internationale Freiwilligendienste im Mittelpunkt stehen. Jungen Menschen ab 18 Jahren, manche Programme eignen sich sogar schon ab 16 Jahren, können sich während der Messe über entsprechende soziale, ökologische oder kulturelle Projekte informieren.

Die Zeit nach dem Schulabschluss nutzen junge Menschen häufig, um sich beruflich zu orientieren. Oft besteht auch der Wunsch nach einem längeren Aufenthalt im Ausland.

Hier setzt die GoWorld!-Infomesse der HfWU an, bei der junge Menschen die Möglichkeit erhalten, sich über die Angebote des staatlich geförderten Freiwilligendienstes „weltwärts“ zu informieren.

Die Messe findet auf dem Campus in Nürtingen statt

Während sich „weltwärts“, der entwicklungspolitische Freiwilligendienst des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren wendet, gibt es für junge Menschen bereits ab dem Alter von 16 Jahren die Möglichkeit, mit dem Freiwilligen Internationalen Jahr (FIJ) für sechs bis zwölf Monate ins Ausland zu gehen, um sich dort in sozialen, ökologischen oder kulturellen Projekten zu engagieren.

Bei der GoWorld!-Infomesse können sich Interessierte am Samstag, 18. Oktober zwischen 11 und 15 Uhr am Campus Sigmaringer Straße 25 in Nürtingen umfassend über diese Angebote informieren. Im Rahmen der Messe stellen zahlreiche staatlich anerkannte Organisationen, wie beispielsweise das Baumhaus-Projekt, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Rottenburg-Stuttgart und Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. ihre Projekte vor.

Ehemalige Freiwillige berichten laut der Einladung von ihren persönlichen Erfahrungen und beantworten Fragen aus erster Hand. Die Teilnehmenden sollen so einen realistischen Einblick in Chancen, Herausforderungen und Rahmenbedingungen eines Freiwilligendienstes im Ausland erhalten.

Die Teilnahme an der Messe ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.