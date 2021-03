1 Die Polizei verpflegte die Jugendlichen, nachdem sie sie befreit hatte. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Die Polizei befreit mehrere Jugendliche aus einem Lastwagen im Alb-Donau-Kreis. Sie waren offenbar illegal aus Afghanistan nach Deutschland eingereist.

Merklingen - Sechs Jugendliche sind in einem Lastwagen illegal nach Deutschland eingereist und im Alb-Donau-Kreis entdeckt worden. Passanten hörten am Freitag auf einem Autobahn-Rastplatz bei Merklingen Klopfgeräusche und Rufe aus dem geparkten Lastwagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie ließ daraufhin den Laderaum öffnen.

„Neben der offiziellen Ladung von Metallteilen waren dort auch sechs Jugendliche, vermutlich aus Afghanistan“, hieß es. Die 14- bis 17-Jährigen gaben an, dass sie sich zwei Tage lang in dem osteuropäischen Laster versteckt hatten. Die Polizei verpflegte die Jugendlichen, das Jugendamt organisierte ihnen eine Unterkunft.