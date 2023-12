Merklingen: Fünf Verletzte auf A8 – weil Beifahrer ans Lenkrad gegriffen haben soll

1 Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig für den Einsatz des Rettungshubschraubers voll gesperrt werden, so die Polizei. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Ein 33 Jahre alte Beifahrer schläft erst, greift dann aber ohne Vorwarnung ans Lenkrad – und verursacht so am Freitag einen schweren Verkehrsunfall auf der A8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Details.











Fünf Menschen sind am Freitag gegen 15.00 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in Fahrtrichtung Stuttgart verletzt worden – ein 21-Jähriger schwer. Der 33 Jahre alte Beifahrer soll während der Fahrt geschlafen und dann ohne Vorwarnung ans Lenkrad gegriffen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Daraufhin geriet der Wagen ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Alle fünf Insassen wurden verletzt, der 21 Jahre alte Fahrer schwer. Sie kamen in Krankenhäuser. Der 33-Jährige muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Weitere Details konnte die Polizei vorerst nicht nennen. Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig für den Einsatz des Rettungshubschraubers voll gesperrt werden.