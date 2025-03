Merkel’sches Schwimmbad Esslingen: Warum die Öffentlichkeit erst im Herbst rein darf

Versteigerung in Esslingen Fundsachen kommen unter den Hammer

Wer vor mehr als sechs Monaten in Esslingen etwas verloren hat und noch nicht auf dem Fundbüro war, hat bald Pech gehabt. Denn am Montag, 7. April, steht die Versteigerung von Nichtabgeholtem an – verkauft wird aber nicht alles.