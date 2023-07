1 Der neue Standortverantwortliche von Mercedes in Sindelfingen Foto: Mercedes-Benz AG/c717

Das Werk Sindelfingen enthält die modernste Fabrik des Mercedes-Konzerns. Nun bekommt es einen neuen Chef.















Das Mercedes-Werk in Sindelfingen mit seinen 35 000 Beschäftigen hat einen neuen Chef. Falk Pruscha (51) wird der neue Standortverantwortliche und Leiter der Produktion in dem Werk. Er ist damit für die 21 500 Beschäftigten verantwortlich, die nicht in der Forschung tätig sind. Sein Vorgänger Michael Bauer wurde bereits zum 1. April Chef der gesamten Produktion in Europa und in Afrika.