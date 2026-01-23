Mercedes, Porsche und Bosch: Was die Krise in der Autoindustrie mit den Beschäftigten macht

Was die Krise in der Autoindustrie mit den Beschäftigten macht

1 Hinter den Nachrichten über die Krise in der Autoindustrie stehen auch immer persönliche Geschichten. Foto: Rouven Spindler, Lichtgut, Bernd Weißbrod/dpa

Die Krise in der Autoindustrie ist für die Beschäftigten zum Teil folgenreich. Aber auch für Arbeitssuchende. Unsere Geschichten zu betroffenen Menschen im Überblick.











Link kopiert

Jobverlust, Ungewissheit und Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Die Krise in der Automobilindustrie strahlt auf verschiedene Weisen auf die Beschäftigten und auf diejenigen aus, die nach einer Stelle suchen.

Wir haben in der jüngeren Vergangenheit mit einigen von ihnen gesprochen. Was treibt die Menschen um? Wie geht es für sie weiter? Die persönlichen Geschichten im Überblick.

Der Traum vom Porsche-Job wird wahr – und endet wieder

Kadir Cetinkaya arbeitete runde zweieinhalb Jahre lang bei Porsche. Foto: Rouven Spindler

Kadir Cetinkaya ist auf Jobsuche. Der Grund: Er hatte bei Porsche nur einen befristeten Vertrag. All diese Arbeitspapiere ließ der Stuttgarter Autobauer 2024 und 2025 auslaufen. Der 24-Jährige war 2023 extra aus Bayern hergezogen, um sich den Traum vom Porsche-Job zu erfüllen und hier Fuß zu fassen.

Die ganze Geschichte von Kadir Cetinkaya lesen Sie hier: Für Kadir wird der Traum bei Porsche wahr – doch die Krise beendet ihn abrupt

Auch bei Lukas L. endete die Beschäftigung bei Porsche

Lukas L. war im Porsche-Entwicklungszentrum tätig. Foto: Matthias Schmidt

Auch Lukas L. musste den Sportwagenhersteller verlassen. Als Leiharbeiter war er im Entwicklungszentrum tätig. „Man hat sich im Studium und danach wirklich angestrengt – und plötzlich stehst du ohne Job da“, sagt er.

Die ganze Story von Lukas L. können Sie hier lesen: Abruptes Aus bei Porsche: „Und plötzlich stehst du ohne Job da“

Ungewissheit: Wie geht es nach der Zeit bei Mercedes weiter?

Der Arbeitsplatz von Daniel B., der eigentlich anders heißt, ist bei Mercedes-Benz. Doch auch er ist bei einer Leiharbeitsfirma angestellt. Sein Projekt beim Autobauer soll in diesem Sommer enden – weshalb der Text über den Ingenieurs unter anderem von der Unsicherheit handelt, die mit seiner Situation einhergeht.

Über diesen Link gelangen Sie zur ganzen Geschichte von Daniel B.: Ingenieur bei Mercedes: „Ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist“

Wenn die Übernahme bei Bosch ausbleibt

Berk kam für sein Studium nach Deutschland. Foto: Lichtgut

Die Maschinenbauabsolventen Berk und Walter schilderten im vergangenen Jahr, wie steinig der Weg in den Beruf ist. Und wie der Zeitdruck sie dabei begleitet. Berk kam aus der Türkei nach Stuttgart, um hier seinen Master zu machen. Die Abschlussarbeit schrieb er bei Bosch – doch „eine Übernahme war leider nicht möglich“, so der Absolvent.

Die ganze Geschichte von Berk und Walter lesen Sie hier: Keine Wohnung, keinen Job – zwei Ingenieure unter Zeitdruck

Unser Newsletter: der „Fahrzeugbrief“

Wenn Sie derartige Texte interessieren und Sie generell wissen wollen, was es rund um Mercedes-Benz, Porsche, Bosch und Co. an Neuigkeiten gibt, dann bietet sich unser Newsletter dafür an. Unter diesem Link können Sie den „Fahrzeugbrief“ kostenfrei abonnieren.