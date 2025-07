Mercedes-Familientag in Stuttgart: Allradfans versammeln sich zum G-Klassentreffen

9 Mercedes-Familientag in Stuttgart: Die G-Klasse zeigt ihre Kletterkünste auf einer Stahlrampe. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Mit dem Geländewagen über die Stahlrampe: Mercedes stellte die G-Klasse beim diesjährigen Familientag in Stuttgart in den Mittelpunkt.











Link kopiert

Beim Familientag hat Mercedes in diesem Jahr den Geländewagen in den Mittelpunkt gerückt: Der Autobauer aus Stuttgart feierte rund um das Mercedes-Benz-Museum am Sonntag die G-Klasse. Die Fans waren teilweise weit angereist für das G-Klassentreffen. Unter anderem nahm ein Allradfan aus Kuwait am Familientag teil.

Auf dem heißen Betonvorplatz des Mercedes-Benz-Museums zeigte das Auto seine Kletterkünste. Da es in Stuttgart nur wenige steile Matschpisten gibt, um den Geländewagen auszutesten, hat Mercedes einfach selbst einen Berg gebaut.

Die Allradfans stellen ihre Geländewagen zur Schau. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Auf einer riesigen Stahlkonstruktion, dem so genannten Iron Schöckl, zeigte der Geländewagen seine Kletterkünste. Auf einer Steigung von bis zu 100 Prozent, also 45 Grad, schleppte sich die G-Klasse nach oben. Der Stahlberg ist benannt nach dem Berg Schöckl nahe des Mercedes Benz-Werks in Graz. Dort wird die G-Klasse seit 46 Jahren gebaut. Allradantrieb ist Standard bei dem Auto.

Auch für Kinder gab es ein Programm. Unter anderem streiften sich Schauspieler die Plüschkostüme von Maskottchen wie dem Ritter-Sport-Faultier Don Schoko und Fritzle vom VfB Stuttgart über. Sogar Tina Turbo vom Porsche-Museum durfte beim Mercedes-Familientag mitmachen.