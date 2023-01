1 Nach etwas über zwei Jahren geht Philipp Schiemer bei AMG wieder von Bord und übernimmt eine Funktion bei Mercedes-Benz. Foto: Daimler A

Nach gut zwei Jahren bekommt die Mercedes-Sportwagentochter wieder einen neuen Chef. Er war bisher Chef des Vorstandsbüros von Konzernchef Ola Källenius.















Die Mercedes-Sportwagentochter AMG bekommt einen neuen Chef. Nach gut zwei Jahren im Amt übernimmt Philipp Schiemer eine neue Funktion beim Mutterkonzern Mercedes-Benz. Schiemer wird zum 1. April die Funktion „Top End Kunden und Community Management“ aufbauen. Schiemer habe nicht nur zum Erfolg von AMG beigetragen, sondern auch die Produktoffensive bei Maybach und der G-Klasse vorangetrieben,erklärt Mercedes. Zuvor war Schiemer unter anderem mehr als 18 Jahre lang in Brasilien tätig gewesen.

Neuer AMG-Chef wird Michael Schiebe, Chef des Vorstandsbüros von Konzernchef Ola Källenius. Seine Position wird aufgewertet, denn Schiebe soll direkt an Entwicklungs- und Einkaufsvorstand Markus Schäfer berichten. In Schiemers kurze Amtszeit fällt auch der wesentlich verspätete Start des AMG One, der vor wenigen Tagen und damit mehr als fünf Jahre nach seiner Präsentation auf der IAA 2017 auf dem Markt kam.