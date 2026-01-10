1 Das erste Spiel gewannen die Schwaben gegen den FC Bayern München. Foto: Credit Lommel/ VfB-exklusiv

Wir zeigen den Livestream Junior-Cup in Sindelfingen: alle Spiele ohne Werbung direkt aus dem Glaspalast.











Der Mercedes-Benz Junior-Cup steht an. Ein traditionelles Highlight zum Jahresbeginn in der Region. Acht U-19-Teams treten an, darunter Lokalmatador VfB Stuttgart, Odense BK, Rapid Wien und Bayern München.

Wir zeigen den offiziellen Livestream zum Turnier. Werbefrei und an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr direkt aus dem Sindelfinger Glaspalast. Los geht es an diesem Samstag. Sollte der Livestream bei Ihnen nicht angezeigt werden, klicken Sie hier.