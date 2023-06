VfB Stuttgart Starke Partner – aber: Wie geht es in Sachen Trikotsponsor weiter?

Der VfB Stuttgart hat in Porsche und MHP zwei neue Partner präsentiert und erläutert, in welchem Umfang Mercedes-Benz dabei bleibt. Ein Trikotsponsor fehlt dem Club nach wie vor – aber das ist nun eine gar nicht mehr so schlechte Nachricht.