Wunder im Weinberg: 23-Jähriger AMG-Fahrer unverletzt - so hoch ist der Schaden

7 Der Mercedes schleuderte einen Abhang an einem Weinberg hinunter. Foto: Blaulichtzentrale.de / Kevin Lermer

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle über den hochmotorisierten SUV. Das Auto überschlägt sich mehrfach. Was bekannt ist.











Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Mercedes AMG GLE hat am späten Montagabend in Winnenden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist einen Weinberg hinuntergeschanzt. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der junge Mann wurde nicht verletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 160.000 Euro.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war der 23-Jährige gegen 22.45 Uhr in der Breuningsweiler Straße (K1913) in Richtung Breuningsweiler unterwegs, als er in einer Linkskurve offenbar zu schnell unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und den Abhang eines Weinbergs hinunterschleuderte. Der Mercedes überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 23-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Auto befreien. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Am Sonntagabend war es in Stuttgart auch zu einem Unfall mit einem hochmotorisierten Sportwagen gekommen, als ein ebenfalls 23-Jähriger am Pragsattel die Kontrolle über einen Lamborghini Huracan verlor. Auch in diesem Fall blieben die Insassen unverletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro.