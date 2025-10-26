Mercedes 190 neu erfunden: Straßen-Klassiker mit Rennsport-Technik
1
Zwei Prototypen bei Testfahrten auf dem Nürburgring Foto: HWA/Gruppe C Photography

AMG-Gründer Hans Werner Aufrecht will mit einem neuen Projekt durchstarten: einem limitierten Rennfahrzeug für die Straße, das auf der Zelle eines alten Mercedes 190 basiert.

Man kennt sich im beschaulichen Affalterbach im Kreis Ludwigsburg. Hier sitzt die Automobilszene eng zusammen. Kein Wunder, denn Hans Werner Aufrecht, der die Mercedes-Tuningtochter AMG mit seinem Kompagnon Erhard Melcher im Jahr 1967 gegründet hatte, verkaufte seine Firma 31 Jahre später an Mercedes. Aus AMG wurde Mercedes-AMG, und Aufrecht gründete gleich nebenan ein neues Unternehmen: die HWA AG.

