Mentaltraining im Spitzensport: Ex-VfB-Spieler will Bewusstsein für Mentaltraining verändern
1
Sven Schimmel arbeitet als Mentaltrainer und coacht unter anderem Schiedsrichter Harm Osmers, der zuletzt die VfB-Partie gegen Augsburg leitete Foto: privat

Sven Schimmel war Fußballprofi. Nun coacht er Athleten, die im mentalen Bereich besser werden wollen. Ein immer noch unterentwickeltes Segment im Spitzensport.

Irgendwann wurde es Sven Schimmel zu viel. Der ständige Druck, die nahezu tägliche Bewertung und Trainer, die es als Coaching verstanden, Spieler vor versammelter Truppe bloßzustellen. Er stieg aus. Beendete mit 23 Jahren aus freien Stücken seine Karriere. Beerdigte seinen großen Traum, den er verfolgte, seit er ein kleiner Junge war. Die mentale Last wurde einfach zu groß.

