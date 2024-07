Menschen müssen Wohnhaus verlassen: Lauter Knall weckt Anwohner – LKW brennt in Stuttgart aus

Lauter Knall weckt Anwohner – LKW brennt in Stuttgart aus

11 Abgesehen vom Fahrerhaus blieb nach dem Brand nicht mehr viel vom LKW übrig. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Mitten in der Nacht geht ein LKW in Flammen auf und brennt bis auf die Fahrerkabine ab. Auch ein anliegendes Gebäude wird durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.











Vollständig ausgebrannt ist in der Nacht zum Dienstag ein LKW in der Albert-Schäffle-Straße, Ecke zur Neue Straße, im Stuttgarter Stadtteil Gablenberg. Wie die Polizei mitteilte, ging um kurz nach 1 Uhr der Notruf einer Anwohnerin ein. Laut Zeugenberichten waren die Anwohner durch einen lauten Knall geweckt worden, nachdem der geparkte LKW Flammen gefangen hatte.

Im Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Brands laut Polizei keine Person. Verletzt wurde niemand. Jedoch mussten mehrere Bewohner eines anliegenden Gebäudes als Vorsichtsmaßnahme das Haus verlassen. Die Hitzeeinwirkung zog laut Polizei die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft, gebrannt habe das Gebäude nicht. Gegen kurz vor 2 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand vollständig löschen. Weite Teile des LKWs sind durch die Hitzeeinwirkung geschmolzen.

Warum der LKW in Flammen aufgegangen war, sei derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Angaben zur Höhe des Sachschadens am LKW und am Gebäude konnte die Polizei noch keine machen.