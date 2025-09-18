Menopause in den Zwanzigern: „Ich hab doch noch gar keine Kinder“ – mit 23 in den Wechseljahren

„Ich hab doch noch gar keine Kinder“ – mit 23 in den Wechseljahren

1 Normalerweise sind Frauen in ihren Fünfzigern, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Aida ist nicht mal halb so alt. Foto: privat

Mama zu werden war in Aidas Lebenskonzept fest verankert. Dann erfährt sie mit 23, dass bei ihr bereits die Wechseljahre begonnen haben. Und jetzt? Welche Folgen hat die Diagnose für ihre Gesundheit? Für ihre Beziehung?











Link kopiert

Wie genau Aidas Leben mit Ende zwanzig aussehen soll, konnte sie sich nicht vorstellen. Nur eines war immer klar: eigene Kinder kommen darin vor. Fünf Kinder würde sie haben, so stand es in ihrer Abizeitung. Aida verbrachte ihre Jugend mit Babysitten, wollte lange Lehrerin werden. „Ich liebe Kinder, auch andere Menschen haben mich immer in dieser Rolle gesehen, weil ich mich gerne um Andere kümmere“, erzählt sie.