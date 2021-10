Vandalismus an Kindergrab

Vandalismus auf einem Friedhof in Mengen im Landkreis Sigmaringen: Unbekannte Täter werfen an einem Kindergrab den Grabstein um. Das ist noch nicht alles.















Mengen - Unbekannte haben auf einem Friedhof in Mengen (Landkreis Sigmaringen) gewütet. An einem Kindergrab wurde nach Polizeiangaben der Grabstein umgeworfen, wodurch auch die Bepflanzung beschädigt wurde. Mindestens an einem weiteren Grab seien ein Keramikengel zerbrochen und ein Blumentopf umgeworfen worden.

An einem Kriegerdenkmal hätten der oder die Täter eine eingepflanzte Eibe herausgerissen und einen Weihwasserstein umgeworfen. Die Ermittler hatten einem Sprecher zufolge auch am Sonntag noch keine Hinweise, wer hinter dem Vandalismus in der Nacht auf Freitag steckt.