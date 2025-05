Menden in Nordrhein-Westfalen: 14-Jähriger auf Spielplatz erstochen – Tatverdächtiger in U-Haft

1 In Menden herrscht große Trauer. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Roberto Pfeil

Nach dem Erstechen eines 14-Jährigen auf einem Spielplatz im nordrhein-westfälischen Menden ist der tatverdächtige Jugendliche in Untersuchungshaft. Der 17-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt.











Link kopiert

Nach dem Erstechen eines 14-Jährigen auf einem Spielplatz im nordrhein-westfälischen Menden ist der tatverdächtige Jugendliche in Untersuchungshaft. Der 17-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt, wie die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei Hagen am späten Sonntagnachmittag mitteilten. Der 17-Jährige soll in der Nacht zu Samstag nach einem Streit auf den 14-Jährigen eingestochen haben.

Der angegriffene Jugendliche starb wenig später in einem Krankenhaus. Der bereits polizeibekannte 17-Jährige floh vom Tatort. Am Samstagabend gaben die Behörden seine Festnahme bekannt.

Bei der Auseinandersetzung wurde den Polizeiangaben zufolge zudem ein 17-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Menden gehört zum Märkischen Kreis im Sauerland. Die Stadt hat etwa 52.000 Einwohner.