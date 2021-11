Baden-Württemberg Sprudelnde Steuereinnahmen dank Aufschwung der Wirtschaft

Gute Nachrichten für Grüne und CDU im Südwesten: Der Aufschwung der Wirtschaft spült wieder deutlich mehr Geld in die Landeskassen. Doch Kretschmann und Co. müssen in den nächsten Jahren auch Altlasten der Corona-Krise bewältigen.