Putin-Unterstützerin in Esslingen: „Wie kann man so unsensibel sein?“ – OB erneuert Kritik an Melnikowa-Auftritt
1
Der Auftritt der russischen Turnerin Angelina Melnikowa sorgt in Esslingen weiter für Gesprächsstoff. Foto: IMAGO / Xinhua / Roberto Bulgrin

Esslingens OB Matthias Klopfer kritisiert erneut den Auftritt der russischen Turnerin Angelina Melnikowa. Der Sport habe auch politische Verantwortung.

Der Einsatz von Angelina Melnikowa in der Turn-Bundesliga sorgt in Esslingen weiter für Gesprächsstoff. Der Wettkampf wurde am Samstag im Sportpark Weil ausgetragen. Die Mehrkampf-Weltmeisterin ist wegen ihrer demonstrativen Unterstützung für das Putin-Regime sowie ihrer zeitweisen Kandidatur für die putintreue Partei „Einiges Russland“ bei einer Kommunalwahl umstritten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.