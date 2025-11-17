Putin-Unterstützerin in Esslingen: „Wie kann man so unsensibel sein?“ – OB erneuert Kritik an Melnikowa-Auftritt

„Wie kann man so unsensibel sein?“ – OB erneuert Kritik an Melnikowa-Auftritt

1 Der Auftritt der russischen Turnerin Angelina Melnikowa sorgt in Esslingen weiter für Gesprächsstoff. Foto: IMAGO / Xinhua / Roberto Bulgrin

Esslingens OB Matthias Klopfer kritisiert erneut den Auftritt der russischen Turnerin Angelina Melnikowa. Der Sport habe auch politische Verantwortung.











Der Einsatz von Angelina Melnikowa in der Turn-Bundesliga sorgt in Esslingen weiter für Gesprächsstoff. Der Wettkampf wurde am Samstag im Sportpark Weil ausgetragen. Die Mehrkampf-Weltmeisterin ist wegen ihrer demonstrativen Unterstützung für das Putin-Regime sowie ihrer zeitweisen Kandidatur für die putintreue Partei „Einiges Russland“ bei einer Kommunalwahl umstritten.