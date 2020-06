1 Torgarant: Robert Lewandowski erzielt in Bremen den Siegtreffer und macht die Meisterschaft des FC Bayern damit perfekt. Foto: dpa/Martin Meissner

Der FC Bayern München gewinnt mit 1:0 bei Werder Bremen und sichert sich zum achten Mal nacheinander den Titel in der Fußball-Bundesliga.

Stuttgart - Im Grunde war die Sache schon nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund vor ein paar Wochen durch, jetzt ist es amtlich: Der FC Bayern München feiert seine achte deutsche Meisterschaft nacheinander, und das mal wieder vorzeitig – so also, wie das in den vergangenen Jahren meist der Fall war.