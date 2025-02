Meisterschaften in Wendlingen: Denkendorf holt alle Teamtitel

1 Cora Blaich (rechts) und Nena Lichy von der SG Wendlingen/Denkendorf sind eine Klasse für sich. Foto: /Reiner Schuler

Der RKV räumt bei den Bezirksmeisterschaft im Kunst- und Einradsport der Juniorinnen und Junioren ab. Der RC Oberesslingen ohne Titel.











Besser hätte es für den RKV Denkendorf bei der Bezirksmeisterschaft im Kunst- und Einradsport der Juniorinnen und Junioren in Wendlingen nicht laufen können. Die Titel in den Teamdisziplinen gingen ausschließlich an die Sportler aus Denkendorf. Der RC Oberesslingen ging diesmal leer aus. Durch die Ergebnisse haben sich alle Vertreter des Radsportkreises Esslingen für die baden-württembergischen Meisterschaften in Ravensburg qualifiziert.