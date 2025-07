Meisterschaften in Esslingen: Kunstrad-Elite im Sportpark Weil

1 Vizeweltmeister Philipp-Thies Rapp ist in Esslingen am Start. Foto: Daniel Kratschmar

Der RC Oberesslingen richtet die baden-württembergischen Meisterschaften aus.











Es sind Landesmeisterschaften, aber bei den baden-württembergischen Titelkämpfen Elite im Kunst-und Einradsport am Sonntag (9.15 Uhr) im Sportpark Weil in Esslingen ist die nationale Crème de la Crème am Start. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Weltmeisterin Lara Füller (Poppenweiler), es ist aber auch Vizeweltmeister Philipp-Thies Rapp dabei. Der Tailfinger wird in Fachkreisen als kommender Weltmeister gehandelt.

Auch Gastgeber RC Oberesslingen geht mit seinen Einradteams an den Start und hofft bei seinem Heimspiel auf eine Überraschung. Mit Sportlern des RKV Denkendorf, des RSV Wendlingen und des RV Bonlanden hat der Radsportkreis Esslingen weitere Chancen auf einen Podestplatz. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 16.15 Uhr zu erwarten.