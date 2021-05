27 Ein Bild für die Ewigkeit: VfB-Kapitän Fernando Meira präsentiert die Schale am 19. Mai 2007. Foto: dpa/A3587 Ronald Wittek

An diesem Tag vor 14 Jahren ist der VfB Stuttgart zum bisher letzten Mal Deutscher Meister geworden. Wir blicken auf den legendären Tag im Mai zurück – mit Bildern, Videos und einer großen Multimedia-Reportage.

Stuttgart - Auf den Tag genau 14 Jahre ist es mittlerweile her, dass der VfB Stuttgart seinen letzten Meistertitel in Deutschlands höchster Spielklasse feiern durfte. Die Krönung einer bärenstarken Saison in der Fußball-Bundesliga fand am 19. Mai statt. Nach einem 2:1-Heimsieg gegen Energie Cottbus war den Weiß-Roten die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Hier geht es zur großen Multimedia-Reportage zum Titel 2007

Für viele Fans der Stuttgarter bis heute ein Tag, der mit vielen Emotionen verbunden ist. Ob im Stadion, beim stundenlangen Autokorso oder bei den epochalen Feierlichkeiten in der Stadt rund um den Schlossplatz – viele waren selbst dabei und verbinden mit diesem Tag viele schöne Erinnerungen.

Wir haben uns daher noch einmal auf die Suche in unseren Bildarchiven gemacht und die aus unserer Sicht schönsten, verrücktesten, eindrucksvollsten Bilder ausgesucht, die diesen Tag nachzeichnen. Außerdem legen wir Ihnen unsere einst preisgekrönte Multimedia-Reportage ans Herz, für die wir mit vielen Stars und Protagonisten von damals gesprochen und diese in bewegten Bildern festgehalten haben. Viel Spaß beim Nachschauen und Durchklicken!