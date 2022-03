Kleiderspendenaktion in Esslingen Flüchtlinge greifen zu – und packen mit an

Immer mehr Ukrainer kommen in Esslingen und der Region an – viele ohne Gepäck und damit ohne Ersatzkleidung. Rotary Club und Wirtschaftsjunioren organisierten kurzerhand eine Kleiderausgabe. Viele Flüchtlinge packten sofort selbst mit an.