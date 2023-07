1 Beim Meisenfest feiern alle Generationen: Alexander Mauz, Aglaia Handler und Marc Mendle (von links) liegt der alljährliche Kinder-Flohmarkt besonders am Herzen. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn die Berkheimer ihr alljährliches Meisenfest feiern, ist der ganze Stadtteil auf den Beinen. Die örtlichen Vereine ziehen unter der Regie des Veranstaltungsrings an einem Strang, für heutige und ehemalige Berkheimer ist das Fest ein willkommener Treffpunkt.















Gemeinsinn und Zusammenhalt werden im Esslinger Stadtteil Berkheim großgeschrieben. Das zeigt sich nicht zuletzt beim alljährlichen Meisenfest, das am Samstag zum 43. Mal über die Bühne ging. Augenzwinkernd werden die Berkheimer „Meisen“ genannt, und wenn sie sich alle Jahre wieder zum Feiern an der Osterfeldhalle treffen, ist der ganze Stadtteil auf den Beinen. Unter der Regie des Berkheimer Veranstaltungsrings sind so gut wie alle örtlichen Vereine und Organisationen dabei. Und die rund 120 Helferinnen und Helfer geben ihr Bestes, damit die Hocketse nicht nur im Stadtteil, sondern auch Gästen von außerhalb in bester Erinnerung bleibt.