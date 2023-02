1 Haufenweise Einwegbecher landen in der Innenstadt im Müll. Foto: imago images /Ralph Peters

In der Gastronomie haben Kunden seit Anfang des Jahres oftmals die Wahl: Soll es die Einweg oder die Mehrwegverpackung sein? Auch Eisbecher sollen – wenn es nach der SPD-Fraktion geht – künftig in das Esslinger Mehrweg-System einbezogen werden.















Seit Anfang Januar gilt das neue Mehrweg-Gesetz: So sollen in der Gastronomie verpflichtend Mehrwegbehälter als Alternative zu Einweg für Essen und Getränke angeboten werden – damit weniger Plastikmüll in den Weltmeeren landet. Im Rahmen der Klima-Initiative ESSLINGEN&CO. hat die Stadt Esslingen diesbezüglich schon im Dezember 2018 vorgelegt und bietet seitdem den Esslinger Stadtbecher an. Dabei handelt es sich um einen Mehrweg-Pfandbecher, der mit einem Esslinger Motiv bedruckt ist und in allen teilnehmenden Geschäften gegen ein Pfand von zwei Euro erworben und zurückgegeben werden kann.