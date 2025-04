Mehrfamilienhaus in Leinfelden: Großer Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Mehrfamilienhaus in Leinfelden

1 Die Feuerwehr rückte vorsorglich mit vielen Einsatzkräften aus, musste die betroffene Wohnung letztendlich aber nur lüften. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Michael Bihlmayer

Mit neun Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Samstagmittag in Leinfelden (Kreis Esslingen) ausgerückt, weil in einem Mehrfamilienhaus Brandmelder ausgelöst hatten. Letztendlich konnten die Rettungskräfte aber schnell entwarnen.











Mit 60 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen, unter anderem einer Drehleiter, ist die Feuerwehr am Samstag in die Hohenheimer Straße in Leinfelden (Kreis Esslingen) ausgerückt. Dort war gegen 12.45 Uhr ein Wohnungsbrand gemeldet worden, berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr öffnete die betroffene Wohnung und konnte dann schnell Entwarnung geben: Weil auf dem Herd Essen angebrannt war, war die Wohnung stark verraucht, was die Brandmelder ausgelöst hatte – zu einem Feuer war es aber nicht gekommen. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung und entsorgten das Essen, verletzt worden war niemand.