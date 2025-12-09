Mehrfamilienhaus in Denkendorf: Bewohnerin überrascht Einbrecher

1 Über ein aufgehebeltes Fenster sind die Täter ins Haus gelangt. Foto: dpa

Einbrecher in Denkendorf überrascht: Bewohnerin trifft auf Diebe im Mehrfamilienhaus. Was die Täter mitgehen ließen.











Link kopiert

Eine unerwartete Begegnung mit Einbrechern hatte am Montagnachmittag die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Denkendorf. Wie die Polizei berichtet, waren die Täter in ein Gebäude in der Mühlhaldenstraße eingedrungen.

Der Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge in der Zeit von 17.30 bis 17.45 Uhr. Die Unbekannten seien über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Gebäudes gelangt. Sie durchwühlten daraufhin das Mobiliar und entwendeten ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge Schmuck in bislang unbekanntem Wert.

„Einbrecher fliehen nach Begegnung mit Bewohnerin“

„Im ersten Obergeschoss kam es während der Tat zu einem kurzen Kontakt zwischen den Einbrechern und einer Bewohnerin, sodass die Unbekannten fluchtartig das Haus verließen“, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Polizeirevier Filderstadt habe mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.