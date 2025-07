Mehrfamilienhaus in Bernhausen: Angebranntes Essen löst größeren Rettungseinsatz in Filderstadt aus

1 Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein angebranntes Gericht sorgte am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Bernhausen für eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot an.











Aufgrund einer starken Rauchentwicklung sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße in Bernhausen (Landkreis Esslingen) gerufen worden. Laut Polizeiangaben rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften in den Filderstädter Stadtteil aus.

In der betroffenen Wohnung entstand aufgrund von angebranntem Essen auf dem Herd ein starker Rauch. Die Hausbewohner konnten das Gebäude jedoch rechtzeitig verlassen. Einer der Bewohner soll versucht haben, den Rauch zu beseitigen, indem er Wasser in die heiße Pfanne goss. Dadurch entstand eine Stichflamme, die aber von Zeugen schnell erstickt werden konnte.

Das gesamte Gebäude wurde anschließend belüftet und die Essensreste entsorgt. Eine Person wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.