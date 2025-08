Mehrere Verstöße in Plochingen: Fahrer ohne Führerschein und wohl unter Drogeneinfluss am Steuer

Fahrer ohne Führerschein und wohl unter Drogeneinfluss am Steuer

Mehrere Verstöße in Plochingen

Bei einer Verkehrskontrolle in Plochingen entdeckte die Polizei zahlreiche Verstöße bei einem 22-jährigen Autofahrer. Außerdem wurden sieben ungesicherte Personen im Auto angetroffen.











Bei einer Verkehrskontrolle in Plochingen haben Beamte des Polizeireviers Esslingen am Montagmittag mehrere Verstöße festgestellt. Der 22-jährige Fahrer eines BMW konnte nach Angaben der Polizei keinen gültigen Führerschein vorzeigen, als er gegen 13.30 Uhr am Mühlhaldenweg angehalten wurde.

Darüber hinaus ergaben sich bei dem Mann wohl Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb er später eine Blutprobe abgeben musste.

Sechs weitere Personen auf der Rückbank

Auf dem Beifahrersitz habe der Fahrzeughalter gesessen, der den 22-jährigen Mann ohne eine gültige Fahrerlaubnis habe fahren lassen, weshalb nun auch gegen ihn ermittelt werde. Darüber hinaus fuhren auf der Rückbank des Fahrzeugs laut Polizeiangaben sechs weitere Personen mit, darunter drei Kleinkinder. Diese seien nicht angeschnallt gewesen. Das Auto habe zudem erhebliche Sicherheitsmängel aufgewiesen, weshalb es bei einer Prüfstelle stillgelegt worden sei. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren seien eingeleitet worden, teilt die Polizei mit.