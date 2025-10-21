Mehrere Verletzte in Nürtingen: Polizei sucht Zeugen nach größerer Schlägerei in der Innenstadt

1 Die Polizei konnte mehrere mutmaßlich Beteiligte antreffen, dennoch werden Zeugen gesucht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Nürtingen (Kreis Esslingen) sind am Montagabend sieben junge Männer bei einer Schlägerei verletzt orden. Einer musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.











﻿ In der Innenstadt von Nürtingen (Kreis Esslingen) hat sich am Montagabend eine heftige Schlägerei ereignet. Nach Angaben der Polizei sind kurz nach 21 Uhr in der Steinengrabenstraße zwei Gruppen junger Männer zunächst verbal und dann körperlich aneinandergeraten.

Mehrere Beteiligte flohen daraufhin in Richtung Neckarsteige. Auf Höhe des Uni-Campus sowie in einer Gaststätte kam es erneut zu Handgreiflichkeiten. Dabei wurden sieben Männer verletzt. Einer von ihnen musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Nachdem die Schläger geflüchtet waren, konnten im Zuge der Fahndung mehrere Beteiligte angetroffen und zur Durchführung von polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Nürtingen gebracht werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zu den genauen Tatbeteiligten dauern an. Die Polizei Nürtingen bittet Zeugen, sich unter 07 022 / 92 24 0 zu melden.