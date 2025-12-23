Mehrere Verletzte: Flucht vor Polizei endet mit sieben Verletzten in Hamburg

1 Auf der Flucht geriet der Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug und wurde dabei eingeklemmt. Foto: Rene Schröder/NEWS5/dpa

Ein Fluchtversuch eskaliert in der Hansestadt: Ein Fluchtfahrzeug wird zwischen Bus und Wagen eingeklemmt, mehrere Menschen werden verletzt. Der Verdächtige muss von Einsatzkräften befreit werden.











Hamburg - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Hamburg einen Unfall mit insgesamt sieben Verletzten verursacht. Der 37-Jährige sollte am Montagabend von der Polizei überprüft werden, weil er - erfolglos - versuchte, Autos aufzubrechen, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Der Mann ergriff jedoch mit einem anderen Wagen die Flucht.

Dabei geriet sein Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Dem Sprecher zufolge erlitten drei Menschen im Bus sowie drei Insassen des Wagens leichte Verletzungen oder standen unter Schock. Der Fahrer selbst wurde im Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.