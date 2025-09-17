Mehrere Kilometer Stau: Unfall auf A8 bei Nellingen: Vier Fahrzeuge beteiligt – Bootsanhänger kippt um

1 Aufgrund des Unfalls kommt es am Abend zu mehreren Kilometern Stau. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Mitten im Berufsverkehr kracht es auf der Autobahn 8 zwischen Stuttgart und München. Was ist über den Unfall bekannt?











Auf der Autobahn 8 bei Nellingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein Mensch bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt worden. Eines der Autos war laut einem Polizeisprecher mit einem Bootsanhänger unterwegs.

Der Anhänger soll demnach umgekippt und das Boot auf die Mittelleitplanke geflogen sein. Laut dem ADAC-Staumelder staute es sich auf der Strecke zwischen Ulm-West und Merklingen am Abend mehrere Kilometer lang.