Mehrere Großbaustellen in den Stadtteilen: Baustellen in Ostfildern – Umleitungen kosten Zeit

1 Der Verkehr an der Baustelle Kaiserstraße/Esslinger Straße in Nellingen hat sich mit der Ampelschaltung eingespielt. Foto: Ines Rudel

Diverse Baustellen in Ostfildern kosten Verkehrsteilnehmer Zeit. Der Umbau der Kaiserstraße und der Stadtbahngleise in Nellingen, der Radweg in der Parksiedlung und der Straßenbau zwischen Ruit und Scharnhausen sind große Projekte.











In Ostfildern wird an vielen Stellen gebaut. Wer zwischen den Stadtteilen unterwegs ist, muss Umleitungen in Kauf nehmen. Nellingen, die Parksiedlung sowie Ruit und Scharnhausen sind jetzt besonders betroffen. Um die Belastung für die Menschen zu entzerren, haben die städtischen Planer beim Ausbau des Radwegs in der Breslauer Straße nachgebessert. Ab dem 14. April werden zunächst lediglich die Fahrspuren im Baustellenbereich reduziert. „Die Fahrbeziehungen in alle Richtungen – auch nach Esslingen – bleiben vorerst erhalten“, teilt Ostfilderns Pressesprecherin Tanja Eisbrenner mit.

Die Ortsdurchfahrt Kemnat Heumadener Straße ist nach fast einjähriger Bauzeit wieder befahrbar. Nun sind die Bagger in den anderen Stadtteilen angerückt. Seit dem 14. April wird an der Breslauer Straße gearbeitet. Mit dem Projekt wird nach ihren Worten „eine weitere Lücke im Radwegenetz geschlossen“. Der Verkehrsfluss wird dadurch jedoch stark eingeschränkt. Die Buslinien nach Esslingen dürfen zurzeit noch weiter über die Breslauer Straße fahren. Autos werden über die Robert-Koch-Straße in der Parksiedlung umgeleitet. Da kommt es an der Ampel zu Wartezeiten. Auf der benachbarten Panoramaplattform schließen die Landschaftsgärtner die letzten Arbeiten ab. Auf der Sonnenterrasse mit herrlichem Blick aufs Neckartal werden Bäume gepflanzt, die den heißeren Temperaturen durch den Klimawandel besser Stand halten. Bis Anfang Augst werden die Arbeiten wohl dauern.

Die Lage an der Kaiserstraße hat sich entspannt

Entspannt hat sich die Lage an der Bushaltestelle Kaiserstraße in Nellingen. Die Großbaustelle an der Esslinger Straße bringt den Verkehr zwar im Berufsverkehr immer wieder zum Stocken. Die Zeiten der Staus sind aber vorbei. In der ersten Woche Anfang April hatten Busfahrgäste lange an der Ersatzhaltestelle warten müssen. „Es kam zu Behinderungen auf der Linie 119“, bestätigt Axel Disson, der bei der Firma Schlienz für den Linienbusverkehr zuständig ist. „Es gab erhebliche Probleme mit der Ampelschaltung und der anschließenden Grünphase“, hätten seine Busfahrer berichtet. Der Nellinger Julien Hönschel hatte die Baustellenplanung scharf kritisiert, weil er mit rund 30 Fahrgästen 20 Minuten auf den Bus warten musste. Da hat die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Ostfildern sofort nachgebessert. Jetzt läuft der Verkehr weitgehend flüssig. Dennoch: In den Spitzenzeiten gerät der Verkehr in der Esslinger Straße auch ins Stocken.

„Das muss man bei so einer Baustelle in Kauf nehmen“, findet Elli Stephens. Als sie jetzt mit dem Bus nach Denkendorf zum Einkaufen fuhr, habe es keine Verzögerung gegeben. Die Anwohnerin der Esslinger Straße ist froh, dass die Bushaltestelle an der Kaiserstraße endlich barrierefrei umgebaut und das Umfeld mit Bäumen aufgewertet wird. Stephens hatte sich dafür eingesetzt, die Haltestelle entweder ganz abzuschaffen oder sie aufzuwerten. „Gut, dass sie jetzt so umgebaut wird, dass sie auch von Menschen mit Rollator oder Kinderwagen genutzt werden kann.“ Dass die Stadt Ostfildern jetzt eine Haltestelle mit Aufenthaltsqualität schafft, begrüßt die Nellingerin. „Jahrelang ist nichts passiert, es wurde nur in die Hindenburgstraße investiert, die im gleichen Sanierungsgebiet liegt wie wir.“ Vier Monate sind für die Arbeiten eingeplant.

Sperrung zwischen Scharnhausen und Ruit

Auch in Scharnhausen ist die Durchfahrt nach Ruit wegen der Straßenbauarbeiten nicht möglich. Das belastet viele Autofahrer. Während der Spitzenzeiten des Berufsverkehrs kommt es im gesamten Filderraum nach Tanja Eisbrenners Worten regelmäßig zu Verkehrsbelastungen. „Baumaßnahmen wie etwa in Ruit wirken sich naturgemäß auf den Verkehrsfluss aus und verstärken die Situation zeitweise.“ Die eingerichteten Umleitungen würden jedoch mit dem Ziel geplant, „den Verkehr bestmöglich zu verteilen.“

An der Haltestelle Technisches Hilfswerk wird der Bahnübergang erneuert. Foto: privat

Auch an der Stadtbahn wird gearbeitet. Die Bahnübergänge Rinnenbachstraße/Technische Akademie (TAE) und In den Anlagen auf Gemarkung Nellingen lässt die Stuttgarter Straßenbahnen AG erneuern. Darum verkehren bis Donnerstag, 17. April, jeweils ab circa 21 Uhr bis Betriebsschluss die Stadtbahnen der Linien U 7 nur zwischen Mönchfeld und Heumaden und die der U 8 nur zwischen Vaihingen und Heumaden. Zwischen Heumaden und Nellingen wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet, in der Parksiedlung verkehrt eine Ringlinie. Tagsüber fahren die Bahnen wie gewohnt. Vom Fahrzeug aus sind Bagger und Baustelleneinrichtung zu sehen.

Längere Reisezeiten mit der Stadtbahn

„Durch die Nutzung des SEV verlängern sich die Reisezeiten“, sagt Birgit Kiefer, Pressesprecherin der SSB. Deshalb sollten Fahrgäste in den Nachtstunden mehr Zeit einplanen. Für Fahrräder ist in den Ersatzbussen kein Platz. „Wir haben die Sperrung zwischen der Parksiedlung und der TAE schon frühzeitig angekündigt und auf die Umleitung hingewiesen“, sagt Tanja Eisbrenner. Alle Stadtteile seien zwar erreichbar, „aber die Verkehrsteilnehmer müssen Umleitungen fahren.“ Das belaste den Verkehr vorübergehend, „und es kostet mehr Zeit“. Dennoch ist sie überzeugt, dass es keine grundsätzlichen Probleme wegen der vielen Baustellen gibt. „Alle Stadtteile in Ostfildern sind erreichbar, auch wenn das nicht immer auf direktem Weg möglich ist.“

Informationen über Baustellen

Stadtentwicklungsgesellschaft

Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Ostfildern plant die Großbaustellen der Stadt in den Stadtteilen. Falls es zu größeren Problemen kommen sollte, bessern Geschäftsführer Reingardt Kampmann und Projektleiter Christoph Ruth in enger Abstimmung mit den Bus- und Bahnunternehmen nach. Auf der Homepage der Stadt www.ostfildern.de ist unter dem Stichwort „Neue Baustellen“ ein aktueller Überblick zu finden. Auskünfte unter Telefon 0711 / 3404-430.

Baustelle Stadtbahn

Die Gleisbauarbeiten an der Stadtbahnhaltestelle Technische Akademie in Nellingen und beim Bahnübergang In den Anlagen Nellingen hat die Stadt Ostfildern im engen Kontakt mit der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) geplant. „Es gab gemeinsame Vor-Ort-Termine“, sagt Tanja Eisbrenner, die Pressesprecherin der Stadt Ostfildern. Da habe man das Vorgehen gemeinsam abgestimmt.