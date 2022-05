1 Corona, die Preissteigerungen und der Ukraine-Krieg haben die Situation der Vereine nicht einfacher gemacht. Mit Festen tun sie sich teils schwer – Beispiele aus Filderstadt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Während an anderen Orten wieder Feste steigen, sind in Filderstadt für 2022 mehrere Feste abgesagt. Darunter das Bärenfest und das Saifest. Was sind die Gründe?















Die Facebook-Meldung der Stadt ist knapp. Der verkaufsoffene Sonntag in Filderstadt-Bernhausen sei abgesagt. In einem Satz wird dargelegt, was der Grund ist: „Nach der Absage des traditionellen Bärenfestes im Jahr 2022, organisiert durch den Vereinsring Bernhausen, wird in der Folge auch der damit verbundene verkaufsoffene Sonntag am 26. Juni 2022 nicht stattfinden können.“