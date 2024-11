Mehrere Fälle im Südwesten: QR-Codes an Parkautomaten - Polizei warnt vor Betrugsmasche

QR-Codes an Parkautomaten - Polizei warnt vor Betrugsmasche

1 Behörden warnen vor Betrügereien an Parkautomaten, bei denen Kriminelle echte QR-Codes überkleben (Symbolbild). Foto: Monika Skolimowska/dpa

Um an Geld und persönliche Daten zu kommen, denken sich Betrüger immer wieder neue Maschen aus. Derzeit tauchen vermehrt manipulierte QR-Codes an Parkplätzen auf,











Derzeit tauchen im Südwesten vermehrt manipulierte QR-Codes an Parkscheinautomaten auf. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Betrugsmasche, bei der Kriminelle versuchen, über QR-Codes an sensible Daten zu gelangen - sogenanntes Quishing.

In Freiburg waren Ende November an mehreren Parkautomaten gefälschte QR-Codes entdeckt worden, wie die örtliche Polizei mitteilte. Die Fälschungen führten zu einer „täuschend echten“ Internetseite des Unternehmens, auf der Betroffene dazu aufgefordert wurden, ihre Kreditkartendaten anzugeben. Im September war eine Frau auf einem Parkplatz in Baden-Baden durch die Masche um 2.000 Euro betrogen worden. Betrüger hatten dort QR-Codes der Firma EasyPark überklebt.

Woran der Betrug zu erkennen sei

„Bisher sind uns Betrugsversuche in Landau, Baden-Baden, Hannover, Berlin und Frankfurt bekannt“, sagte Nico Schlegel, Geschäftsführer von EasyPark Deutschland, auf dpa-Nachfrage. Das Unternehmen rät Nutzerinnen und Nutzern, die App herunterzuladen. Wird ein echter QR-Code gescannt, löse das entweder den Start der App aus oder man lande direkt im App-Store - aber niemals auf einer Internetseite.

Nach Angaben der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg gibt es auch Fälle mit manipulierten QR-Codes in Zusammenhang mit E-Auto-Ladesäulen sowie gefälschten Schreiben von Banken oder dem Finanzamt. Zuvor hatten mehrere Medien über die aktuellen Betrugsfälle berichtet.