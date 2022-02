Mehrere Einbrüche in Stuttgart

1 In den vergangenen Tagen hat es zahlreiche Einbrüche in Stuttgart gegeben. In Möhringen hat ein Anwohner zwei Männer mit Brecheisen angesprochen (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Die Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen in Stuttgart. Ein Anwohner in Möhringen berichtet von zwei Männern mit Brecheisen, die er in einem Treppenhaus angesprochen hat.















Stuttgart - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Sonntag in mehrere Wohnungen im Stadtgebiet von Stuttgart eingebrochen. Laut Polizei drangen die Täter in Wohnungen in den Stadtteilen Münster, Bad-Cannstatt, Ost und Vaihingen ein, indem sie Terrassentüren und Fenster aufhebelten. Die Einbrecher haben demnach Schmuck und Bargeld erbeutet.

Die Täter versuchten laut Polizei auch in Wohnungen in Botnang und Stuttgart-West einzubrechen. Doch es sei in diesen Fällen bei Versuchen geblieben.

Männer mit Warnwesten und Brecheisen

Ein Anwohner in Möhringen meldete der Polizei am Samstag gegen 18 Uhr zwei unbekannte Männer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Filderbahnstraße.

Der Bewohner habe die beiden Männer angesprochen. Die Unbekannten sollen sich als Handwerker ausgegeben haben, seien dann aber geflüchtet, bevor alarmierte Beamte der Polizei eintrafen. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Als die Beamten die Wohnungen überprüften, stellten sie Hebelspuren an einer Tür fest.

Die Männer werden als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit kräftigem Körperbau beschrieben. Sie sollen deutsch mit Akzent gesprochen haben. Die Männer sollen Kopfbedeckungen, vermutlich Wollmützen, und gelbe Warnwesten getragen haben. Außerdem hatten sie jeweils ein Brecheisen dabei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 05 778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.