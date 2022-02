1 Bei dem Einbruchsversuch in Mettingen entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Silvia Marks

Bei Einbrüchen in St. Bernhardt werden Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet, in Mettingen hat ein noch unbekannter Täter dagegen kein Glück.















Esslingen - Im Stadtgebiet waren am Freitagnachmittag gleich mehrere Langfinger unterwegs: Sowohl im Esslinger Stadtteil St. Bernhardt als auch in Mettingen versuchten Einbrecher in fremde Wohnungen einzusteigen.

In Esslingen haben Einbrecher am Freitagnachmittag die Abwesenheit der Bewohner bei Einbruch der Dunkelheit ausgenutzt. Der oder die Täter hebelten im Stadtteil St. Bernhardt an zwei Gebäuden zwischen 15.25 Uhr und 21 Uhr die Balkon- beziehungsweise Terrassentür auf, durchwühlten die Wohnungen und entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

In Mettingen stieg im selben Tatzeitraum ein unbekannter Täter auf eine Getränkekiste, um auf einen Balkon zu gelangen. Dort versuchte er die Balkontür aufzuhebeln, die aber dem Einbruchsversuch standhielt. Es entstand jedoch ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren.