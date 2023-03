1 Die Feuerwehr musste am Mittwoch zu mehreren Bränden im Kreis Esslingen ausrücken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Sebastian Gabsch

Am Mittwoch mussten verschiedene Feuerwehren im Kreis Esslingen gleich mehrfach ausrücken. In Bempflingen und bei Neckartenzlingen kam es jeweils zu einem Brand auf einem Wiesenstück.















Die Feuerwehr hatte am Mittwoch gleich an mehreren Orten im Kreis Esslingen Flammen zu bekämpfen. In einem Fall brannte buchstäblich der Baum. Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, wurde in Bempflingen gegen 19 Uhr ein brennender Obstbaum gemeldet. Zuvor hatten Personen auf einem Wiesengrundstück vermutlich aus Baumschnitt ein Feuer entfacht. Durch den Funkenflug hat dann wohl ein einige Meter entfernt stehender Obstbaum angefangen zu brennen. Die Feuerwehr konnte beide Brandherde schnell löschen. Verletzt wurde niemand, Schaden entstand lediglich am betroffenen Baum.

In Neckartenzlingen laufen dagegen noch die Ermittlungen zur Brandursache: gegen 16.30 Uhr ging ein Alarm ein, weil eine Holzhütte auf einem Flurstück zwischen Neckartenzlingen und Altenried brannte. Auch ein darin gelagerter Holzstapel brannte lichterloh. Den ersten Erkenntnissen zufolge gab es auch hier keine Verletzte. Obwohl die Feuerwehr die Flamen rasch löschte, entstand aber ein Schaden, den die Polizei auf 3 000 Euro beziffert.