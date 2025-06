Mehrere Brände: Brennende Heuballen und Gartenhütte – Drei Feuerwehreinsätze im Kreis Esslingen

1 Eine Gartenhütte in Großbettlingen wurde am Sonntag bei einem Brand vollständig zerstört. Foto: Soeren Stache/dpa

Zwischen Sonntag, 22. Juni, und Montag mussten im Kreis Esslingen die Feuerwehren nach Ostfildern, Wernau und Großbettlingen ausrücken.











Link kopiert

Innerhalb von zwei Tagen mussten die Feuerwehren im Kreis Esslingen dreimal ausrücken.

Am Sonntagnachmittag war laut Polizei eine Gartenhütte in Großbettlingen in Brand geraten. Kurz nach 15 Uhr hatten Passanten den Brand gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befand sich die Gartenhütte schon im Vollbrand. Das Feuer konnte gelöscht und ein Ausbreiten auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Die Gartenhütte wurde vollständig zerstört. Eine Gasflasche könnte nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Auslöser des Feuers gewesen sein. Die Polizei Nürtingen prüft Hinweise auf eine mögliche fahrlässige Brandstiftung. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Zehntausend Euro. Drei Personen mussten vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden.

Brennende Heuballen in Wernau

Am frühen Sonntagabend wurde die Feuerwehr nach Wernau zu einem Brand von mehreren Heuballen gerufen. Die Ballen befanden sich laut Polizei auf einem Anhänger, der von einem Traktor gezogen wurde. Kurz vor 18 Uhr war ein 37-Jähriger mit dem Traktorgespann im Bereich der Straße Berghof unterwegs. Vermutlich durch die Hitzeabstrahlung der Auspuffanlage des Zugfahrzeugs sei es zu einem Schwelbrand gekommen. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Brandalarm in Ostfildern

In Ostfildern kam es am frühen Montagmorgen zu einem kleineren Brand in einem Fertigungsbetrieb in der Plieninger Straße in Scharnhausen. Glimmende Metallspäne hatten gegen 2.30 Uhr den Brandalarm ausgelöst. Die Feuerwehr konnte laut Polizei die Späne schnell ablöschen. Die Halle wurde anschließend gelüftet. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang noch keine Schätzungen vor.