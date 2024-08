Mehr Transparenz am Flughafen Stuttgart: Fluglärmkommission stellt Protokolle und Dokumente ins Netz

Mehr Transparenz am Flughafen Stuttgart

1 Abheben und Downloaden: Die Diskussionen der zuständigen Kommission zum Fluglärm werden künftig als Protokolle im Netz veröffentlicht. Foto: Horst Rudel

Das Gremium am Stuttgarter Flughafen will transparenter werden und veröffentlicht deshalb seine Sitzungsunterlagen. Der Vorsitzende, Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay, hofft, dass „Entscheidungsprozesse nachvollziehbarer“ werden.











Link kopiert

Die Fluglärmkommission am Stuttgarter Flughafen will ihre Arbeit transparenter und Entscheidungsprozesse nachvollziehbarer machen. Deshalb werden künftig die Ergebnisprotokolle der Sitzungen sowie sämtliche Anlagen dazu auf der Homepage des Flughafens veröffentlicht. Das kündigt eine Pressemitteilung an.