1 Tageseltern betreuen in Ostfildern Kinder alleine oder in der Gruppe. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

111 Jungen und Mädchen werden in Ostfildern von Kräften des Tageselternvereins im Kreis betreut. Die Stadträte legen Wert darauf, für die Anreize zu schaffen.















Durch die angespannte Lage in den Kindertagesstätten in Ostfildern ist die Arbeit des Tageselternvereins in der Stadt mit mehr als 40 000 Einwohnern besonders wichtig. 111 Jungen und Mädchen werden in der Tagespflege betreut. Davon sind 89 unter drei Jahre alt. „Wir haben 32 Mütter und Väter, die Tagespflege anbieten“, sagte Sybille Schober, die Kreisgeschäftsführerin des Tageselternvereins im Kreis Esslingen.