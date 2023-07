Paradigmenwechsel in der Pflege – Was Samariter Ostfildern anders machen

Die Fahrzeugflotte des Samariterstifts in Ostfildern besteht zum großen Teil aus Elektromobilen. Nachhaltigkeit – das ist hier auch in der Pflege oberstes Ziel. „Wir möchten die Menschen möglichst in die Selbstständigkeit zurückzubringen“, sagt Edin Begić, Pflegefachkraft bei Samariter Mobil. Unterstützend da zu sein, sich aber nach Möglichkeit auch wieder zurückzunehmen – im Vergleich zu dem, wie bislang im ambulanten Dienst gearbeitet wird, sei das ein innovativer Ansatz. Denn bei den Kassen wird streng nach Leistung abgerechnet: Kleine Wäsche, große Wäsche, Hilfe beim Essen – so lauten die Positionen, die auf der Abrechnung stehen. Wenn Leistungen wegfallen, gibt es weniger Geld. Und „Befähigung zur Selbsthilfe“ findet sich genauso wenig im Leistungskatalog wie etwa „Hilfe bei der Einbindung ins Quartier“.

Aber genau das wird beim ambulanten Dienst der Samariter in Ostfildern gemacht. „Wir nehmen uns vergleichsweise viel Zeit, vor allem am Anfang. Wir schauen, was die Menschen brauchen, und versuchen sie zu befähigen, Dinge wieder selbst zu tun“, berichtet Edin Begić. Das klappt nicht immer, aber doch erstaunlich oft. „Für uns ist auch ein zentraler Punkt, Angehörige weiterzubilden. Und wir schauen, welche Nachbarn eventuell unterstützen können“, ergänzt Michél Hömke, Leiter des Samariterstifts Ostfildern Ruit. „Anders wird unsere Gesellschaft die Versorgung älterer Menschen auf Dauer nicht leisten können“, sagt er, „wir haben bereits massive Personalengpässe, in Zukunft wird sich das verstärken.“

Eine Seniorin wird wieder mobil

Viele Beispiele zeigten bereits, dass der ambulante Dienst damit auf dem richtigen Weg ist. Etwa das der älteren Dame, die nach einem Sturz in ihrer Bewegung extrem verunsichert war. „Sie war nach einem Schlaganfall nicht mehr mobil“, erinnert sich Edin Begić, „ich hätte sie damals auf Pflegestufe 3 eingeschätzt.“ Durch gezielte Übungen, mit viel Zeit und Vertrauensaufbau gelang es den Beschäftigten, der Frau wieder sehr viel Selbstbewusstsein zurückzugeben. „Wir kommen immer noch jeden Abend bei ihr vorbei, weil sie das als Sicherheit braucht, aber sie ist schon viel selbstständiger geworden und ist jetzt Pflegestufe 1.“ Ein echter Erfolg für das Team.

Die Idee einer solchen Pflegearbeit ist nicht neu, in den Niederlanden wird sie mit dem Buurtzorg-Modell bereits seit einigen Jahren umgesetzt. In der Region sei die Samariterstiftung Vorreiter mit diesem Ansatz, sagt Michél Hömke, ähnliche Projekte in der Umgebung seien ihm bislang nur aus Freiburg und München bekannt.

Paradigmenwechsel in der Pflege

Ein Problem aber ist die Finanzierung des Modells. Nadine Treff, die in der Hauptverwaltung der Samariterstiftung im Referat Altenhilfe für die ambulanten Dienste zuständig ist, hofft auf die Verhandlungen mit den Pflegekassen. „Wir haben zahlreiche Fallbeispiele, anhand derer wir zeigen können, wie wirksam unsere Arbeit ist.“ Es gebe sogar Fälle, bei denen Menschen aus der Betreuung wieder entlassen werden konnten. „Derzeit ist unsere Arbeitsweise ein Investment in die Zukunft. Wir wollen aber zeigen, dass Pflege einen Paradigmenwechsel braucht“, sagt Nadine Treff.

Pflegeteams organisieren ihre Arbeit selbst

Ein weiteres Novum, das ebenfalls aus dem Buurtzorg-Modell stammt, bezieht sich auf die Arbeitsweise im Team: Die Mitarbeitenden organisieren den Arbeitsalltag selbst. Es gibt keine Hierarchie. Die Pflegefachkraft Edin Begić ist von dem Modell überzeugt: „Aus meiner Sicht ist das optimal, denn wenn eine Pflegedienstleitung die Tourplanung vom Büro aus macht, kann sie gar nicht einschätzen, wie viel Zeit wir bei den jeweiligen Personen verbringen“, sagt er. Das Ganze setzt auf Eigenverantwortung und Mitbestimmung. „Neben der Pflege gibt es auch Büro- und Organisationsarbeit, die geteilt wird“, sagt Edin Begić.