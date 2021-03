1 Für mehr Verkehrssicherheit sollen 23 neue Blitzersäulen sorgen, die im Landkreis Esslingen aufgestellt werden. Foto: Ines Rudel

An 23 Stellen im Kreisgebiet, an denen das Tempolimit häufig überschritten wird, will der Landkreis Esslingen moderne Blitzersäulen aufstellen, um so für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Kreis Esslingen - An 23 Stellen, an denen das Tempolimit sehr oft überschritten wird und sich Unfallschwerpunkte gebildet haben, will der Landkreis Esslingen mit Blitzersäulen gegen Raser vorgehen. „Sie sollen dort für eine spürbare Verkehrsberuhigung und Verbesserung der Verkehrssicherheit sorgen“, teilt die Kreisbehörde mit.

Die ersten sechs stationären Anlagen werden in Aichwald-Schanbach, Erkenbrechtsweiler, Lenningen-Brucken, Owen, Weilheim und Bempflingen errichtet. Voraussichtlich noch vor Ostern sollen sie in Betrieb genommen werden. Weitere 17 stationären Anlagen will man im zweiten Quartal in verschiedenen Kommunen an kritischen Verkehrspunkten einsetzen. An sieben Standorten gab es zuvor schon die umgangssprachlich als Starenkästen bezeichneten Blitzer.

Geschwindigkeitsmessung in beide Fahrtrichtungen

Alle Standorte wurden laut Landratsamt gemeinsam von Polizei, Bürgermeisterämtern sowie der Kreisbehörde festgelegt. Die fest installierten Geschwindigkeitsmesssysteme sollen, so das Ziel der Aktion, „zu einer angepassten Fahrweise der Verkehrsteilnehmer führen und für mehr Verkehrssicherheit sorgen“.

Die Blitzersäulen wurden im Rahmen einer europaweiten Vergabe bei Jenoptik beschafft. Sie sind schwarz und haben an zwei gegenüberliegenden Seiten metallische Abdeckungen. Das verbaute Messsystem mit modernsten Lasersensoren liefert präzise Messergebnisse und hochauflösende, beweissichere Bilder – auch bei Dunkelheit oder wetterbedingten schlechteren Sichtverhältnissen. Sie können Geschwindigkeiten in beiden Fahrtrichtungen und auf mehreren Spuren gleichzeitig messen.

Daneben will das Rechts- und Ordnungsamt des Landkreises mit drei mobilen Messgeräten kreisweit die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen fortsetzen.