Mehr Geld aus der Esslinger Stadtkasse: Gregory Darcys Tanzkompanie ist gerettet

1 Mit eindrucksvollen Inszenierungen hat Darcys Tanzkompanie überzeugt. Foto: Ivan ShvachkoI

Wochenlang schwankten Grégory Darcy und die Tänzerinnen und Tänzer seiner inklusiven Tanzkompanie zwischen Hoffen und Bangen. Nun hat der Esslinger Kulturausschuss im zweiten Anlauf die von allen erhoffte Entscheidung getroffen.











Wochenlang hing die Zukunft von Grégory Darcys Tanzkompanie am seidenen Faden – nun hat der Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales des Esslinger Gemeinderats für klare Verhältnisse gesorgt: Damit die inklusive und integrative Arbeit des Ensembles fortgeführt werden kann, wird der Zuschuss an das Kulturzentrum Dieselstraße, wo die Tanzkompanie eine Heimat gefunden hat, dauerhaft um 40 000 Euro erhöht. Damit hat der Ausschuss eine nach Meinung aller unglücklich gelaufene Abstimmung vom Oktober rasch und in großer Einmütigkeit korrigiert.