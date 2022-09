Pragsattel in Stuttgart Einblicke ins neue Porsche-Zentrum

Ende September wird das neue Domizil des Sportwagenherstellers am Pragsattel offiziell eröffnet. Der Betrieb läuft aber schon seit Ende Juli. Am größten Hochhaus Stuttgarts, dem Porsche Design Tower, wird hingegen noch gearbeitet. Die Einweihung findet wohl erst in einem Jahr statt.